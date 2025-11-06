Bourses universitaires : prolongation exceptionnelle des délais de dépôt

L’office des oeuvres universitaires du Nord (OOUN) a annoncé, la prolongation, à titre exceptionnel, des délais de dépôt des demandes de bourses universitaires jusqu’au 25 novembre courant, selon un communiqué publié jeudi.

L’Office précise que cette mesure concerne en particulier les étudiants qui n’ont pas encore déposé de demande de bourse universitaire (bourses pour les nouveaux étudiants, renouvellement de bourse et bourses pour les anciens étudiants qui n’en ont pas bénéficié auparavant).

L’Office a invité tous les étudiants concernés par cette annonce à enregistrer leur demande sur le site web du bureau www.ooun.rnu.tn avant la date limite fixée.