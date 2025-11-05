Tunisie – Santé : série de nominations et de fins de fonctions publiées au JORT

Une série de décrets publiés mardi 4 novembre 2025 au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) annonce plusieurs mouvements au sein de la haute direction du ministère de la Santé. Ces décisions traduisent une nouvelle réorganisation voulue par le gouvernement dans ce département stratégique.

Nominations à la direction générale

Selon les textes officiels, le professeur Walid Naija, hospitalo-universitaire en médecine, a été nommé directeur général de la santé. Il exercera également les fonctions de chargé de mission auprès du cabinet du ministre, conformément aux décrets n°2025-447 et n°2025-449 datés du 3 novembre 2025.

Dans le même mouvement, Nozha Moussa, conseillère des services publics, a été désignée directrice générale des services communs au ministère. Elle assumera également le rôle de chargée de mission au cabinet du ministre, en vertu des décrets n°2025-448 et n°2025-450.

Fin de mission pour plusieurs responsables

Ces nominations s’accompagnent du remplacement de plusieurs cadres dirigeants. Le professeur Abderrazak Bouzouita a été démis de ses fonctions de directeur général de la santé et de chargé de mission au cabinet du ministre (décrets n°2025-451 et n°2025-453). De son côté, Naceur Zaidi, administrateur général de la santé publique, a été relevé de ses fonctions de directeur général des services communs et de chargé de mission (décrets n°2025-452 et n°2025-454).

Ces changements marquent une nouvelle étape dans la réorganisation administrative du ministère de la Santé, dans un contexte où la gouvernance du système de santé tunisien demeure un enjeu majeur.