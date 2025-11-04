Tunisie : forte hausse des cas de bronchiolite à l’hôpital d’enfants de Bab Saadoun

L’hôpital pour enfants Bachir Hamza accueille chaque jour entre 400 et 500 patients souffrant de grippe saisonnière, de bronchiolite et d’autres maladies, a indiqué la directrice générale de l’établissement, Souad Massaoudi.

Dans une déclaration à la Radio nationale, mardi 4 novembre 2025, Mme Massaoudi a précisé que l’objectif principal est de réduire autant que possible le nombre de nourrissons atteints de bronchiolite, soulignant que l’hôpital de Bab Saadoun enregistre chaque année un pic d’infections et une forte affluence à cette période.

Elle a ajouté que les équipes médicales s’efforcent d’éviter que les bébés infectés n’aient besoin de soins intensifs.

Pour sa part, le ministère de la Santé a appelé les parents à adopter des mesures préventives afin de protéger les nourrissons contre la bronchiolite, une maladie respiratoire fréquente en automne et en hiver.