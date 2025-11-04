Siliana : le parquet alerte contre des arnaques sur Facebook

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Siliana, Issa El Kassmi, a appelé les citoyens à la plus grande vigilance face aux opérations d’escroquerie qui circulent sur le réseau social Facebook, notamment via des messages demandant des informations ou des transferts d’argent.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), El Kassmi a précisé que plusieurs plaintes ont été récemment déposées par des personnes victimes d’escroqueries commises à partir de comptes appartenant à leurs proches ou amis.

Ces messages frauduleux prétendent qu’un avocat aurait été mandaté pour régler une affaire datant de 2015, et invitent les destinataires à verser des sommes d’argent, sous prétexte que la personne concernée se trouverait dans un poste de la Garde nationale.

Selon le porte-parole, plusieurs citoyens sont tombés dans le piège et ont envoyé des montants importants, dont un cas ayant transféré près de 15 000 dinars tunisiens.

Le parquet a ouvert plusieurs dossiers à ce sujet, prononçant déjà des peines de prison contre un habitant de Siliana et ordonnant la garde à vue d’un autre individu.