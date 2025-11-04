Jemna : reprise de la récolte des dattes après une semaine d’arrêt

Après une semaine d’interruption, les agriculteurs de la région de Jemna, dans la délégation de Kébili Sud, ont repris ce mardi la récolte des dattes, connue localement sous le nom de “coupure”.

Cette reprise intervient après la résolution d’un différend lié à la baisse des prix d’achat de la variété Deglet Nour, décidée par les collecteurs. Ces derniers avaient réduit le prix du premier choix “Chammrakh” de 3 500 à 3 000 millimes le kilo, et celui du second choix de 2 500 à 2 000 millimes. À l’issue d’une réunion tenue lundi au siège du gouvernorat de Kébili, sous la supervision du wali et en présence des différentes parties prenantes de la filière, il a été convenu de rétablir les prix initiaux.

Hamed Jleidi Chaïeb, membre de la coordination des agriculteurs de Jemna, a salué cette décision tout en appelant à mieux préparer la commercialisation de la prochaine récolte, notamment en explorant de nouveaux marchés pour écouler le surplus annuel et préserver la renommée internationale des dattes tunisiennes.