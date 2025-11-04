Drame en Italie : deux jeunes Tunisiens meurent dans un conteneur lors d’une tentative de fuite

Une tragédie bouleversante s’est produite au port de Livourne, en Italie, où deux jeunes Tunisiens ont trouvé la mort après une tentative désespérée de migration clandestine.

Selon l’ancien député Majdi Karbai, les deux hommes avaient été découverts à l’intérieur d’un conteneur, à leur arrivée à bord d’un navire de la compagnie Cotunav. C’est là, dans cet espace confiné et précaire, qu’ils avaient tenté de communiquer avec les autorités pour demander le droit d’asile, mais leur requête a été rejetée, la Tunisie étant considérée comme « pays sûr ». Placés en détention dans ce même conteneur sur le navire en route vers Tunis, ils ont tenté de s’échapper en brisant la porte et en se jetant à la mer. L’un d’eux a tragiquement été happé par l’hélice, tandis que l’autre a été retrouvé noyé peu après.

Karbai a dénoncé cette « tragédie silencieuse » et le silence des médias tunisiens face à la détresse des jeunes qui, faute d’avenir, se tournent vers des moyens extrêmes pour chercher une vie digne.