Drame à Tunis : un chauffeur de bus décède après une violente agression en service

La Fédération générale du transport a exprimé sa profonde tristesse suite au décès tragique d’un conducteur de bus de la Société des Transports de Tunis, victime d’une agression alors qu’il accomplissait son devoir professionnel.

Dans un communiqué publié ce mardi, la fédération a souligné que cette perte ne touche pas seulement la famille du défunt, mais représente également une blessure supplémentaire dans une série d’agressions répétées visant les travailleurs du secteur.

Elle a dénoncé le silence injustifié des autorités face à ces actes de violence et l’absence de mesures concrètes pour assurer la protection du personnel du transport public, exposé quotidiennement à des risques considérables dans l’exercice de ses fonctions.