Cristiano Ronaldo annonce la fin prochaine de sa carrière : « Ce sera difficile, mais je suis prêt »

La légende portugaise Cristiano Ronaldo a évoqué avec émotion la fin prochaine de sa carrière lors d’une interview accordée à Piers Morgan.

À 40 ans, le quintuple Ballon d’Or, auteur de 952 buts au cours d’une carrière exceptionnelle, a reconnu que le moment d’accrocher les crampons approchait à grands pas. « Ce sera difficile, peut-être que je pleurerai, mais je suis prêt », a-t-il confié, tout en soulignant qu’il se prépare à cette transition depuis des années. Le capitaine d’Al-Nassr a également exprimé son désir de consacrer plus de temps à sa famille et à ses passions, comme le padel, tout en suivant de près les premiers pas de ses enfants dans le football. « Rien n’égale l’adrénaline d’un but, mais chaque chose a un début et une fin », a-t-il déclaré avec philosophie.

Toujours attaché à Manchester United, Ronaldo a toutefois estimé que le club traverse une période difficile, appelant à une remise en question collective. Une page dorée du football mondial s’apprête ainsi à se tourner, celle d’un joueur hors norme qui aura marqué plusieurs générations.