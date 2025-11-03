Le ministère de la Santé a mis en garde, ce dimanche, contre le mésusage des antibiotiques, une pratique qui diminue leur efficacité et peut les rendre inopérants en cas de réelle nécessité, notamment pour traiter des infections bactériennes sévères.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que « l’antibiotique n’est pas un remède miracle contre toutes les maladies ». Il a expliqué que ce type de médicament est uniquement efficace contre les infections bactériennes et s’avère inutile pour soigner les maladies virales telles que le rhume ou la grippe.

Il a exhorté la population à ne jamais acheter ni consommer d’antibiotiques sans ordonnance médicale, et à respecter scrupuleusement la posologie ainsi que la durée du traitement indiquées par le médecin.

Cet avertissement intervient peu après la publication, en octobre 2025, d’un nouveau rapport de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui alerte sur la montée inquiétante des bactéries résistantes aux antibiotiques. Selon ce rapport, ces bactéries sont responsables d’un demi-million de décès et contribuent à près de cinq millions de décès chaque année dans le monde.