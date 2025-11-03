Sonia Dahmani méconnaissable : le témoignage bouleversant de sa sœur, Ramla

Dans un témoignage bouleversant publié le 3 novembre, Ramla Dahmani a décrit l’état alarmant de sa sœur Sonia, détenue depuis plusieurs mois à la prison de la Manouba. Malade depuis une semaine — bronchite, angine, fièvre, toux violente — l’avocate n’aurait reçu aucun soin médical. « Six jours sans médecin, rien, personne », écrit Ramla, dénonçant l’absence totale d’encadrement sanitaire et une détention où « la douleur semble faire partie de la punition ».

Son frère l’aurait trouvée « méconnaissable, tremblante, sans force ». Ramla évoque aussi un climat de peur et de désespoir, marqué par une tentative de suicide dans une cellule voisine et la coupure de la dernière chaîne de télévision autorisée. « La Manouba est devenue un endroit où l’on enterre les vivantes », écrit-elle encore.

Ramla Dahmani a également partagé une photo récente de sa sœur, prise dans la salle d’audience, qui a profondément ému les internautes. On y découvre une Sonia Dahmani transformée, méconnaissable : les cheveux longs et grisonnants, le visage fatigué, les traits marqués par la détention. Loin de l’image de l’avocate élégante, assurée et charismatique qu’elle incarnait avant son incarcération, cette photo témoigne d’une déchéance physique et morale bouleversante. L’image, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité un flot de réactions mêlant tristesse et indignation parmi ceux qui l’ont toujours admirée pour son franc-parler, son intelligence et son allure.