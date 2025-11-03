Football – Ligue 1 : programme de la 14e journée

Programme de la 14e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel prévue les 8, 9 et 10 novembre (tous les matches à 14h30) :
Samedi 8 novembre :
A Bizerte : CA Bizertin – Etoile du Sahel
A Monastir : US Monastir – JS Kairouan
A Sfax : CS Sfaxien – AS Marsa
A Gabès : AS Gabès – AS Soliman
Dimanche 9 novembre :
A Radès : Club Africain – Espérance de Tunis
A Metlaoui : ES Metlaoui – ES Zarzis
A Ben Guerdane : US Ben Guerdane – Stade Tunisien
Lundi 10 novembre :
Au Zouiten : JS Omrane – Olympique Béja