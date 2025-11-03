Football – Ligue 1 : programme de la 14e journée

Programme de la 14e journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel prévue les 8, 9 et 10 novembre (tous les matches à 14h30) :

Samedi 8 novembre :

A Bizerte : CA Bizertin – Etoile du Sahel

A Monastir : US Monastir – JS Kairouan

A Sfax : CS Sfaxien – AS Marsa

A Gabès : AS Gabès – AS Soliman

Dimanche 9 novembre :

A Radès : Club Africain – Espérance de Tunis

A Metlaoui : ES Metlaoui – ES Zarzis

A Ben Guerdane : US Ben Guerdane – Stade Tunisien

Lundi 10 novembre :

Au Zouiten : JS Omrane – Olympique Béja