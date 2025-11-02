Nabeul : démantèlement d’un réseau de drogue et saisie de 15.000 comprimés psychotropes

À Nabeul, la brigade régionale de lutte contre les stupéfiants a réussi à démanteler un important réseau de trafic de drogue, saisissant près de 15.000 comprimés psychotropes de type “Lyrica”.

L’opération, menée en coordination avec la sous-direction d’El Gorjani et sous la supervision du parquet de Grombalia, a permis d’intercepter un trafiquant sur la route nationale n°1 à Bou Argoub, alors qu’il s’apprêtait à livrer la marchandise dissimulée dans une boîte en plastique. Selon une source sécuritaire, cinq individus âgés de 30 à 50 ans ont été arrêtés, tandis qu’un sixième suspect est activement recherché. Les forces de l’ordre ont également saisi une moto et un véhicule de location utilisés pour le transport de la drogue.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la contrebande et la propagation des stupéfiants, visant à renforcer la sécurité et à endiguer le trafic de substances illicites entre les gouvernorats.