Tunisie : les banques en grève, deux établissements épargnés par le mouvement social

En Tunisie, la grève annoncée dans le secteur bancaire s’annonce tendue, alors que l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) maintient fermement son appel à la cessation d’activité dans toutes les institutions concernées.

Toutefois, Mohamed Nakhili a assuré sur les ondes d’Express FM qu’un service minimum sera garanti afin de préserver la stabilité du système financier et d’éviter des perturbations graves pour les usagers. Il a également précisé que deux banques ne seront pas touchées par le mouvement, faute de structures syndicales affiliées à l’UGTT. Ce conflit social, qui oppose la fédération syndicale aux organisations patronales, survient dans un climat économique déjà fragile, marqué par une inflation persistante, une hausse du coût du crédit et des tensions sociales continues.

L’issue de ce bras de fer dépendra sans doute des efforts de médiation de la Banque centrale de Tunisie et du ministère des Affaires sociales, qui tenteront d’éviter une paralysie prolongée du secteur financier.