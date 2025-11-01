L’Égypte inaugure le plus grand musée dédié à l’Antiquité sur le plateau de Gizeh

Après vingt ans d’attente et de reports successifs, l’Égypte célèbre enfin l’inauguration du Grand Musée égyptien, un projet monumental situé sur le plateau de Gizeh, à seulement trois kilomètres des pyramides.

Fruit de deux décennies de travaux et d’un investissement d’un milliard d’euros, ce musée, le plus vaste jamais consacré à l’Antiquité égyptienne, incarne l’ambition culturelle et patrimoniale du pays. Conçu par l’agence Heneghan Peng, son architecture mêle modernité et inspiration pharaonique, avec une majestueuse façade triangulaire et un parvis monumental dominé par la statue restaurée de Ramsès II. Le musée réunit désormais l’ensemble des collections nationales, dont les 5 000 trésors de la tombe de Toutankhamon exposés pour la première fois dans leur intégralité.

Véritable pôle de recherche et de conservation, il abrite également des laboratoires et des espaces scientifiques dédiés à la restauration d’artefacts fragiles. Par son ouverture, l’Égypte affirme sa volonté de préserver son héritage millénaire tout en renforçant son rayonnement touristique et culturel à l’échelle mondiale.