Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Nuages parfois denses sur l’extrême nord-est avec pluies éparses et nuages passagers sur le reste des régions. Brume locale en fin de nuit.

Vent de secteur ouest, relativement fort sur les golfes de Tunis et de Hammamet et faible à modéré ailleurs.

Mer agitée dans les golfes de Tunis et de Hammamet et peu agitée sur le reste des côtes.

Températures comprises, la nuit, entre 13 et 17 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, entre 18 et 22 degrés dans le reste des régions et atteignant 24 degrés dans l’extrême sud.