Tunisie : Prévisions météo du vendredi 31 octobre

Selon l’Institut national de la météorologie, la journée du vendredi 31 octobre sera marquée par une légère baisse des températures sur le nord et le centre du pays, tandis qu’elles resteront stables au sud.

Le ciel sera souvent très nuageux, avec des pluies éparses et localement orageuses sur le nord et le centre-est. Ailleurs, quelques passages nuageux sont attendus sans précipitations notables.

Le vent soufflera du nord-ouest sur le nord et le centre, et du secteur ouest au sud. Il sera assez fort près des côtes nord, mais faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera agitée à très agitée au nord et houleuse le long des autres côtes.