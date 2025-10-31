Tunisie : le site d’investigation « Nawaat » suspendu pour un mois

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a exprimé sa vive préoccupation suite à la suspension d’un mois du site d’investigation « Nawaat », dénonçant une nouvelle atteinte à la liberté de la presse et à la société civile.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le syndicat a qualifié cette décision de tentative manifeste d’entraver la liberté d’organisation, rappelant que l’association à l’origine du média avait déjà subi plus d’une année de contrôles financiers et remis l’ensemble des documents requis conformément à la loi n°88 de 2011 sur les associations. Pour le SNJT, cette mesure s’inscrit dans une stratégie de musellement des voix indépendantes et vise à faire taire l’un des rares médias tunisiens engagés dans le journalisme d’investigation libre.

Le syndicat a par ailleurs affirmé sa solidarité totale avec l’équipe de « Nawaat » et s’est engagé à entreprendre toutes les démarches juridiques et actions de terrain nécessaires pour défendre la liberté d’expression et préserver la diversité médiatique dans le pays.