Tourisme en Tunisie : Tamaghza, Nefta et Tozeur relancent leurs hôtels fermés

Plusieurs établissements hôteliers situés à Tamaghza, Nefta et Tozeur s’apprêtent à accueillir de nouveau leurs visiteurs, selon les déclarations de Mehdi Haloui, Directeur Général de l’Office National du Tourisme Tunisien (ONTT).

Cette reprise s’inscrit dans une dynamique de relance touristique, soutenue par l’organisation d’événements phares tels que le Forum International des Montgolfières et des Deltaplanes, ainsi que la deuxième édition du Salon International du Tourisme Oasien et Saharien. Mehdi Haloui a également mis en avant le rôle stratégique de la ligne aérienne Tozeur-Paris, qui contribue à renforcer l’attractivité de la région.

À l’échelle nationale, le secteur affiche des signes encourageants, avec une hausse de 9,2 % du nombre de visiteurs, atteignant plus de neuf millions de touristes au 20 octobre. Les intentions d’investissement dans le tourisme ont, quant à elles, franchi le seuil du milliard de dinars, témoignant d’un regain de confiance dans le potentiel du secteur.