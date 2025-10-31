Nabeul : la saison des agrumes en péril, les agriculteurs tirent la sonnette d’alarme

La saison des agrumes à Nabeul traverse une période critique, selon Imad El Bey, président de l’Union Régionale de l’Agriculture et de la Pêche, qui alerte sur des menaces sérieuses pouvant compromettre la récolte.

Les difficultés de commercialisation, la rareté des achats sur pied et la rigidité des procédures de transport ont plongé les agriculteurs dans un climat d’inquiétude. Il appelle ainsi les ministères du Commerce et de l’Agriculture à renouveler les mesures exceptionnelles adoptées l’an dernier pour faciliter l’écoulement des récoltes. En attendant l’achèvement des marchés de gros de Beni Khalled et de Menzel Bouzelfa, jugés essentiels pour structurer la filière, les producteurs demandent un assouplissement temporaire des règles. Par ailleurs, les rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux concernant les licences commerciales ont semé la confusion. Malgré une production estimée à 270 000 tonnes, équivalente à celle de la précédente campagne, la proportion de gros calibres a diminué.

La filière est aussi fragilisée par la prolifération de la mouche des fruits, aggravée par le retard des traitements et la limitation aux méthodes biologiques. Les conséquences exactes de ces problèmes ne seront connues qu’à la fin de la saison.