Jendouba : reboisement de 720 hectares de forêts incendiées dès novembre 2025

Lors d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat de Jendouba, le délégué chargé de la gestion de la direction régionale du développement agricole, Ziad Askari, a annoncé le lancement, au cours de la deuxième semaine de novembre 2025, d’un vaste programme de reboisement forestier et pastoral couvrant une superficie de 720 hectares.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des préparatifs régionaux de la célébration de la Journée nationale de l’arbre, prévue pour le 9 novembre 2025, et vise à restaurer le couvert forestier endommagé par les incendies des dernières années, tout en contribuant à embellir les espaces publics et à renforcer la biodiversité dans la région de Jendouba.