Football – Ligue 2 : Les arbitres de la 7e journée

Désignation des arbitres de la 7e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel prévue samedi, dimanche et lundi (tous les matches à 14h30) :
. POULE A
– Samedi 1er novembre
A Boussalem :
US Boussalem – BS Bouhajla arb: Wael Mesbahi
A Chebba :
CS Chebba – CO Kerkennah arb: Taher Tliche
A Agareb :
KS Agareb – CS Hammam-lif arb: Raed Jouirou
A Tataouine :
US Tataouine – ES Hammam-Sousse arb: Badis Ben Salah
– Dimanche 2 novembre
A Megrine :
AS Megrine – SA Menzel Bourguiba arb: Yassine Merghani
A Msaken :
CS Msaken – SC Ben Arous arb: Khalil Trabelsi
– Lundi 3 novembre
A Sfax 2 mars :
Sfax RS – EM Mahdia arb: Rayan Boukhchina
. POULE B
– Samedi 1er novembre
A Sakiet Eddaier :
AS Sakiet Eddaier – SC Moknine arb: Chedly Charfi
– Dimanche 2 novembre
A Jendouba :
Jendouba Sport – CS Korba arb: Ridha Chouihi
A Ksour Essef :
US Ksour Essef – AS Ariana arb: Amine Fekir
A Jelma :
AS Jelma – EGS Gafsa arb: Ridha Belouaer
A Kasserine :
AS Kasserine – Kalaa Sport arb: Nizar Riahi
A Gabès :
S.Gabésien – ES Bouchemma arb: Hassène Ben Sassi
A Redayef :
CS Redeyef – O.Sidi Bouzid arb: Houceme Dhahri