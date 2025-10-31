Football – Ligue 2 : Les arbitres de la 7e journée

Désignation des arbitres de la 7e journée du championnat de la Ligue 2 de football professionnel prévue samedi, dimanche et lundi (tous les matches à 14h30) :

. POULE A

– Samedi 1er novembre

A Boussalem :

US Boussalem – BS Bouhajla arb: Wael Mesbahi

A Chebba :

CS Chebba – CO Kerkennah arb: Taher Tliche

A Agareb :

KS Agareb – CS Hammam-lif arb: Raed Jouirou

A Tataouine :

US Tataouine – ES Hammam-Sousse arb: Badis Ben Salah

– Dimanche 2 novembre

A Megrine :

AS Megrine – SA Menzel Bourguiba arb: Yassine Merghani

A Msaken :

CS Msaken – SC Ben Arous arb: Khalil Trabelsi

– Lundi 3 novembre

A Sfax 2 mars :

Sfax RS – EM Mahdia arb: Rayan Boukhchina

. POULE B

– Samedi 1er novembre

A Sakiet Eddaier :

AS Sakiet Eddaier – SC Moknine arb: Chedly Charfi

– Dimanche 2 novembre

A Jendouba :

Jendouba Sport – CS Korba arb: Ridha Chouihi

A Ksour Essef :

US Ksour Essef – AS Ariana arb: Amine Fekir

A Jelma :

AS Jelma – EGS Gafsa arb: Ridha Belouaer

A Kasserine :

AS Kasserine – Kalaa Sport arb: Nizar Riahi

A Gabès :

S.Gabésien – ES Bouchemma arb: Hassène Ben Sassi

A Redayef :

CS Redeyef – O.Sidi Bouzid arb: Houceme Dhahri