E-Constat : la nouvelle application tunisienne qui révolutionne la déclaration des accidents de la circulation

La Tunisie franchit une nouvelle étape dans la transformation numérique de son secteur des assurances avec le lancement du premier service mobile de constat électronique des accidents de la route, baptisé E-Constat.

Annoncé ce vendredi par la Fédération tunisienne des sociétés d’assurances, ce dispositif sera opérationnel dès ce samedi. Grâce à cette innovation, les conducteurs pourront désormais établir les constats d’accident directement depuis leurs smartphones, sans avoir recours aux formulaires papier traditionnels souvent sources de lenteurs et de litiges.

Accessible sur App Store et Google Play, cette application marque une avancée majeure vers la modernisation et la simplification des démarches administratives liées aux sinistres routiers en Tunisie.