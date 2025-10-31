Affaire Ahmed Souab : la Chambre antiterroriste met le dossier en délibéré

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires terroristes du Tribunal de première instance de Tunis a décidé, ce vendredi, de mettre en délibéré l’affaire de l’avocat Ahmed Souab, en vue de la prononciation du verdict.

Selon les informations disponibles, Ahmed Souab a refusé de comparaître à l’audience, rejetant la tenue d’un procès à distance.

Le bâtonnier des avocats, Boubaker Bethabet, ainsi qu’un groupe d’avocats étaient présents à l’audience. Ils ont réaffirmé leur opposition à la procédure à distance, estimant que chaque accusé a le droit fondamental de comparaître physiquement devant la justice.