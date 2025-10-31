Accidents routiers : La FTUSA lance une application mobile de constat

La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA) a annoncé, samedi, le lancement officiel de “E-Constat FTUSA”, une application mobile innovante qui remplace désormais le constat amiable papier utilisé lors des accidents de la route.

Cette solution digitale permet aux automobilistes de déclarer leurs sinistres directement depuis leur Smartphone, en quelques étapes seulement, et de transmettre instantanément les informations à leur compagnie d’assurance.

Après inscription, l’utilisateur identifie son véhicule à partir de son numéro d’immatriculation, de son numéro de contrat et de la date du sinistre.

L’application couvre tous les types de sinistres (collision, bris de glace, incendie, vol, etc), qu’il y ait ou non un tiers impliqué. En cas de constat amiable, un QR code facilite l’échange des données entre les conducteurs.

La solution propose plusieurs outils intégrés pour garantir une déclaration précise et complète comme la géolocalisation automatique de l’accident (pays, ville, rue, date et heure) ou saisie manuelle.

Elle offre également d’autres fonctionnalités comme le croquis interactif pour représenter les véhicules, panneaux et trajectoires. En cas de désaccord, chaque conducteur peut soumettre son propre dessin.

Une fois le constat finalisé, l’utilisateur reçoit une confirmation par e-mail et SMS, tandis que le titulaire du contrat est automatiquement informé, même s’il n’est pas l’auteur de la déclaration.

À l’issue du processus, l’application génère un constat PDF sécurisé, muni d’un QR code d’authenticité, transmis simultanément à l’assuré et à sa compagnie d’assurance.