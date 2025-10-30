Soudan : plus de 460 civils tués dans une maternité à El Fasher, selon l’ONU

Plus de 460 patients et accompagnateurs auraient été retrouvés assassinés dans une maternité, alors que des informations font état d’atrocités continues contre les civils à El Fasher, au Soudan, ont déclaré mercredi des responsables humanitaires de l’ONU.

Une analyse de l’imagerie satellite corrobore les nouvelles preuves de massacres continus à El Fasher, chef-lieu de l’État du Darfour du Nord, au cours des 48 heures qui ont suivi sa prise de contrôle par les Forces de soutien rapide (FSR) dimanche, a fait savoir le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé 185 attaques contre des établissements de santé au Soudan, qui ont fait 1 204 morts et 416 blessés parmi les travailleurs de la santé et les patients depuis le début du conflit en avril 2023, sans compter les dernières attaques. Rien que cette année, 966 personnes sont mortes dans 49 attaques.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a signalé que plus de 36 000 personnes avaient fui El Fasher entre dimanche et mardi. Selon elle, des sources locales ont rapporté qu’en raison de l’insécurité et du manque de moyens de transport, des milliers de personnes restaient bloquées et ne pouvaient pas fuir la ville.

L’OCHA a indiqué qu’elle coordonnait l’aide humanitaire à environ 40 km de là avec des partenaires à Tawila, où les familles déplacées sont hébergées dans des sites surpeuplés, sans abri adéquat, sans installations sanitaires et sans intimité, et ont un besoin urgent d’abris, de nourriture, d’eau, de soins de santé et de protection.

Le sous-secrétaire général des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d’urgence, Tom Fletcher, a approuvé mercredi l’allocation de 20 millions de dollars provenant du Fonds central d’intervention d’urgence pour le Soudan afin de soutenir l’intensification de l’aide d’urgence à Tawila et dans d’autres localités des régions soudanaises du Darfour et du Kordofan. Ce montant s’ajoute aux 27 millions de dollars déjà alloués par le fonds en 2025.

La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’est dite horrifiée mardi après la mort de cinq volontaires du Croissant-Rouge soudanais et la disparition de trois autres lors d’une distribution de nourriture dans la localité de Bara, dans le Kordofan-Nord. Vingt-et-un membres du personnel et volontaires du Croissant-Rouge ont été tués depuis le début du conflit en avril 2023.

L’OCHA a déclaré que les civils, les travailleurs humanitaires et le personnel médical devaient toujours être protégés, appelant une fois de plus toutes les parties à cesser immédiatement les hostilités, à garantir le passage en sécurité des civils et des travailleurs humanitaires et à assurer un accès humanitaire durable à toutes les zones touchées.