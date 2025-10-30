Monastir : trois unités sino-italiennes de cosmétiques bientôt en activité au pôle technologique

Trois nouvelles unités industrielles, issues d’un partenariat sino-italien spécialisé dans la production et le conditionnement de cosmétiques, seront bientôt opérationnelles au pôle technologique de Monastir.

Leur mise en service, prévue pour la mi-novembre, marque une étape importante dans le développement industriel de la région. Ces installations, appartenant au groupe chinois MYC, occupent des superficies respectives de 2 344 m², 4 580 m² et 2 844 m², et devraient générer près de 300 emplois dès leur lancement, avec des perspectives d’expansion à moyen terme. Le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, a récemment rencontré l’investisseur chinois et le directeur général de la filiale tunisienne afin de suivre l’avancement du projet et d’identifier les éventuels défis à surmonter.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie régionale visant à encourager l’investissement étranger, à dynamiser la coopération industrielle et à renforcer l’attractivité du pôle technologique de Monastir, désormais perçu comme un levier prometteur de croissance économique et d’innovation.