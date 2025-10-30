Kébili : des agriculteurs suspendent la récolte des dattes après la baisse des prix

Dans la région de Jemna, relevant de la délégation de Kébili Sud, plusieurs agriculteurs ont suspendu, ce jeudi, la récolte des dattes pour protester contre la baisse des prix imposée par les collecteurs.

Le prix du kilo de Deglet Nour de première qualité est passé de 3 500 à 3 000 millimes, tandis que celui de la seconde catégorie a chuté de 2 500 à 2 000 millimes. Les producteurs estiment que ces tarifs ne couvrent plus les coûts de production et les placent dans une position de grande vulnérabilité au sein de la filière dattière.

Ils mettent en garde contre les conséquences de telles pratiques, qui risquent d’inciter nombre d’entre eux à abandonner l’activité agricole, et appellent les autorités locales à intervenir pour protéger leurs intérêts et préserver la durabilité des oasis et de la production nationale.