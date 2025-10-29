Victoire historique pour la Tunisie : Wafa Masghouni décroche l’or mondial en taekwondo

La Tunisienne Wafa Masghouni a marqué l’histoire du taekwondo mondial en décrochant, ce mercredi en Chine, la médaille d’or des Championnats du monde dans la catégorie des -62 kg. En finale, elle a brillamment dominé la Hongroise Viviana Marton, championne olympique en titre, au terme d’un combat maîtrisé de bout en bout.

Cette victoire, première du genre pour le taekwondo féminin tunisien, consacre le talent et la détermination d’une athlète en pleine ascension. Déjà auréolée d’un titre mondial junior en 2024 et championne d’Afrique et arabe, Masghouni confirme sa stature internationale.

Ce triomphe historique s’inscrit dans une période faste pour la discipline en Tunisie, quelques jours seulement après la médaille d’or remportée par Mohamed Khalil Jendoubi chez les -63 kg. Ensemble, ces deux champions offrent un nouvel élan et une immense fierté au sport tunisien.