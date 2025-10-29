Tunisie : Prévisions météo du mercredi 29 octobre 2025

Selon les prévisions météorologiques, la journée du mercredi 29 octobre 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Quelques passages nuageux sont attendus dès le matin sur la plupart des régions, avant de devenir plus nombreux au fil de la journée.

Les vents souffleront du secteur sud, relativement forts à forts sur les golfes de Tunis et d’Hammamet, tandis qu’ils resteront faibles à modérés ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée sur les golfes de Tunis et d’Hammamet, et peu agitée à houleuse le long des autres côtes.

Côté températures, une légère hausse est prévue, avec des valeurs maximales comprises entre 23 et 28°C sur la plupart des régions.