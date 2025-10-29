Trafic de drogue en Tunisie : cocaïne et pilules cachées dans des bouteilles d’oxygène d’ambulances étrangères

En Tunisie, une opération d’envergure menée par la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants de Ben Arous, en coordination avec l’unité frontalière de Médenine, a permis de démanteler une vaste réseau international de trafic de drogue usant d’un procédé particulièrement ingénieux : le transport de cocaïne et de comprimés de prégabaline dissimulés dans des bouteilles d’oxygène médical à bord d’ambulances étrangères.

Cette méthode inédite, difficile à détecter sans contrôle approfondi, témoigne de la sophistication croissante des réseaux de contrebande opérant entre l’Afrique du Nord et l’Europe. L’opération a conduit à l’arrestation de dix personnes, dont six ressortissants étrangers, et à la saisie de 92 000 comprimés de prégabaline ainsi qu’un kilogramme de cocaïne. Les autorités judiciaires de Ben Arous et de Médenine ont ordonné l’ouverture d’une enquête conjointe.

Cette affaire met en lumière l’exploitation préoccupante de la logistique médicale à des fins criminelles, ainsi que la porosité des frontières sud du pays, souvent utilisées comme zones de transit par les trafiquants.