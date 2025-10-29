Sfax : des drones pour protéger la récolte d’olives à Henchir Chaâl

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Sfax, Mohamed Ben Amor Chelaghou, a annoncé que le ministère de l’Intérieur prévoit d’utiliser des drones pour surveiller et protéger la récolte d’olives au domaine Chaâl.

Selon ses déclarations à Diwan FM, la production de cette saison est estimée à environ 520 000 tonnes d’olives et 180 000 tonnes d’huile, plaçant ainsi la région de Sfax en tête de la production nationale pour l’année 2025. Chelaghou a souligné l’importance d’élaborer une stratégie nationale de promotion de l’huile d’olive tunisienne afin de valoriser ce produit emblématique à l’échelle internationale.

À noter que la saison de la cueillette des olives a été officiellement lancée ce mercredi 29 octobre 2025 dans le gouvernorat de Sfax.