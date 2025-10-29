Le barreau alerte après la suspension du FTDES et de l’ATFD : “Une atteinte aux libertés publiques”

Le barreau alerte après la suspension du FTDES et de l’ATFD

L’ordre national des avocats de Tunisie a exprimé sa profonde inquiétude suite à la décision de suspendre, d’un mois, les activités du Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES) ainsi que de l’Association tunisienne des femmes Démocrates (ATFD).

Ces deux associations sont parmi les composantes de la société civile les plus actives dans la défense des droits et des libertés et du principe d’égalité, regrette le barreau dans une déclaration publiée mercredi.

L’ordre des avocats met en garde contre toute atteinte de la liberté et l’indépendance de la société civile tunisienne qui constitue un fondement majeur de l’exercice démocratique et du contrôle des pouvoirs publics.

Les libertés publiques et la liberté d’expression et d’organisation sont des acquis irrévocables, soutient-on de même source.

Pour rappel, les autorités avaient informé les deux associations de la décision, émise par le procureur de la République, de suspendre leurs activités pendant un mois pour mener des investigations sur leur gestion économique et financière.