La Manouba : Publication de la liste finale des licences de taxis individuels

Le gouvernorat de La Manouba a annoncé que la liste finale des licences pour les taxis individuels sera publiée le vendredi 14 novembre prochain.

Selon un communiqué signé par le gouverneur, la publication se fera sur la page officielle du gouvernorat, afin de permettre à tous les candidats concernés d’y accéder facilement.

Cette décision met fin à plusieurs semaines d’attente pour les demandeurs souhaitant obtenir une licence, un document clé pour l’exercice du transport public individuel dans la région.

Le gouvernorat souligne que cette démarche s’inscrit dans une politique de transparence administrative et vise à garantir les droits des bénéficiaires tout en améliorant l’organisation du secteur du transport à La Manouba.