Drame à Tunis : décès d’un jeune après sa chute du métro

Un tragique accident s’est produit dans la soirée du mercredi 29 octobre 2025 à Tunis, entraînant la mort d’un jeune homme tombé d’une rame du métro n°4 entre les stations Bab El Assel et Bab Saadoun, en direction de Manouba, vers 17h30.

Selon les premières informations fournies par les agents de sécurité et de la protection civile dépêchés sur place, la victime a succombé à ses blessures sur le coup, malgré les tentatives rapides d’intervention pour lui porter secours.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame qui a bouleversé les passagers et paralysé la circulation du métro pendant plusieurs minutes.