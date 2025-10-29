Aïn Draham : saisie de 170 ballots de « fripes » dans un dépôt clandestin

Les unités de la brigade de renseignement frontalière de la Garde nationale à Tabarka ont réussi à démanteler un réseau spécialisé dans la contrebande opérant entre la Tunisie et l’Algérie.

L’opération, menée en coordination avec le parquet de Jendouba, a permis la saisie d’une importante quantité de vêtements usagés, estimée à 170 ballots, entreposés dans un dépôt clandestin situé dans la délégation frontalière d’Aïn Draham. La valeur totale des marchandises saisies est évaluée à 120 000 dinars.

Un procès-verbal a été établi pour contrebande, spéculation illicite et détention de marchandises interdites destinées à la contrebande, selon les informations rapportées par la radio Jawhara FM.