Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé avoir chargé son bureau exécutif d’”entreprendre toutes les actions légales, y compris la grève générale”, pour défendre la profession, le droit des journalistes au travail et à la dignité et soutenir la liberté d’expression, d’édition et la presse.

Réuni, mardi, le bureau exécutif élargi s’est dit profondément préoccupé par “la montée de la censure” et du “black-out médiatique” en empêchant les journalistes de couvrir les procès d’opinion privant ainsi le citoyen de son droit d’accès à l’information.

Ces pratiques traduisent, selon le SNJT, une volonté manifeste de porter atteinte à une presse libre et indépendante.

Le syndicat a également pointé du doigt la non-délivrance des cartes de presse professionnelles et des autorisations de tournage pour les correspondants des médias étrangers.

Il a appelé les journalistes “touchés par la censure” à informer le syndicat afin que les mesures nécessaires soient prises, exhortant les autorités compétentes à leur délivrer les autorisations de tournage et à combler la vacance au sein de la Commission nationale indépendante chargée de l’attribution de la carte de journaliste professionnel.

Le bureau exécutif a, par ailleurs, décidé de “rester en réunion permanente” pour suivre de près l’évolution de la situation.

Le Syndicat a, de nouveau, demandé la libération des journalistes emprisonnés et la fin des poursuites intentées à leur encontre sur la base du décret-loi n°54 ou d’autres textes jugés répressifs.

Il a invité tous les journalistes à s’engager activement dans les prochaines mobilisations en vue de défendre la liberté de la presse et le droit des citoyens à une information libre, plurielle et responsable.