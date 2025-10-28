Tunisie : le Parlement discute une nouvelle loi sur la protection des animaux

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a reçu ce mardi au palais du Bardo une délégation de l’Association Zahraa des amis des animaux, conduite par sa présidente Mounia Mellah.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la discussion de l’initiative législative relative à la protection animale. Les représentantes de l’association ont présenté leurs actions en faveur du bien-être animal, notamment la sensibilisation à la compassion envers les animaux domestiques, la promotion de l’adoption, ainsi que les campagnes de soins et de vaccination. Elles ont également souligné les difficultés rencontrées, appelant à un soutien logistique et financier accru pour développer des centres de stérilisation et réduire le phénomène des chiens errants.

De son côté, Ibrahim Bouderbala a salué le rôle humanitaire de l’association et affirmé la volonté du Parlement d’intégrer ses propositions dans le processus législatif, afin d’élaborer une loi moderne garantissant la protection et le bien-être de tous les animaux en Tunisie.