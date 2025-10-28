Tunisie : la Cnam annonce des mesures exceptionnelles pour les assurés du secteur privé

À la suite de la décision du Syndicat tunisien des pharmaciens d’officine de suspendre le système du tiers payant pour les maladies ordinaires, la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) a annoncé, ce mardi, une série de mesures exceptionnelles en faveur des assurés relevant du régime de soins privés.

Le communiqué précise que les adhérents pourront désormais bénéficier du remboursement des frais liés à l’achat de médicaments selon les procédures habituelles. Parallèlement, la Cnam a décidé de maintenir le fonctionnement du système du tiers payant directement avec les pharmacies, afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en médicaments et de préserver les droits des assurés sociaux.

Cette décision vise à garantir la stabilité des services de santé et à répondre à la situation créée par la non-reconduction de la convention du tiers payant pour l’année 2026, annoncée unilatéralement par le syndicat.