Saison de la Omra : Départ du premier vol depuis l’aéroport Enfidha-Hammamet

L’aéroport international d’Enfidha-Hammamet a connu, lundi, le lancement officiel de la saison de la Omra 2025-2026, avec le départ du premier vol à destination de Djeddah (Arabie Saoudite).

Le vol inaugural s’est déroulé en présence du gouverneur de Sousse, Sofiène Tanfouri, du directeur régional des affaires religieuses, du délégué d’Enfidha ainsi que de plusieurs représentants des autorités locales et de l’aéroport. Il marque le début d’une série de vols réguliers vers les Lieux Saints tout au long de la saison.

A cette occasion, les responsables ont tenu à s’enquérir des conditions de voyage des pèlerins et à s’assurer du bon déroulement des procédures d’enregistrement et d’embarquement.

Le lancement de la saison de la Omra 2025-2026 depuis l’aéroport international d’Enfidha-Hammamet confirme le rôle central joué par cet aéroport dans la facilitation du transport des pèlerins tunisiens et renouvelle son engagement à améliorer continuellement leur expérience de voyage. A cet effet, l’aéroport a inauguré de nouvelles salles de prière, spacieuses et de conception moderne, permettant aux voyageurs de se recueillir dans un cadre serein et confortable avant le départ.