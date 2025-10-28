Abla Fahita signe son grand retour à la télévision sur MBC Masr en novembre

Après une longue absence, la marionnette la plus célèbre du monde arabe, Abla Fahita, s’apprête à faire son grand retour à la télévision. Son nouveau programme, dont la diffusion est prévue à la mi-novembre sur MBC Masr, marquera une nouvelle étape dans sa carrière, mêlant humour, satire et divertissement, comme à son habitude.

Cette rentrée télévisuelle s’inscrit dans une programmation riche annoncée par la chaîne, qui comprend également plusieurs nouveautés, dont la série « Jowla Akhira » avec Ahmed El Sakka et Ashraf Abdel Baqi, ainsi que « Single Father Mother » réunissant Riham Abdel Ghafour, Karim Fahmy et Hanadi Mehanna.

MBC Masr proposera aussi une émission artistique inédite intitulée « Andak Waqt maa Abla », animée par la journaliste Abla Salama, qui recevra de grandes stars arabes telles que Hind Sabri, Khaled El Nabawy, Dhafer L’Abidine ou encore Shereen Reda. Une rentrée prometteuse placée sous le signe de la diversité et du glamour.