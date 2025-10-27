Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Un vent de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur est sur le sud, soufflera fort à relativement fort au courant de la nuit du lundi au mardi, prés des côtes et sur le sud avec des phénomènes locaux de sable, et relativement fort à modéré sur le reste des régions, a annoncé l’INM.

Des nuages passagers apparaîtront, sur la plupart des régions. La mer sera houleuse sur le nord et très agitée sur le reste des côtes. Les températures seront comprises, la nuit, entre 12 et 18 degrés dans le nord et le centre-ouest et entre 19 et 25 degrés ailleurs.