Tunisie : 19 gouvernorats placés en vigilance jaune pour vents forts

La carte de vigilance actualisée, lundi, par l’Institut national de la météorologie (INM) attribue la couleur jaune à 19 gouvernorats du pays en raison des vents forts soufflant sur la plupart des régions.

Les régions concernées sont Bizerte, le Grand Tunis, Nabeul, Béjà, Siliana, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Kasserine, Tozeur, Kebili, Gabès, Médenine et Tataouine.

D’après l’INM, la situation météorologique demeure marquée, lundi, par des vents forts dépassant temporairement 70 km/h en rafales et engendrant des phénomènes locaux de sable sur le sud.

La Vigilance jaune, requiert selon l’INM, une attention particulière en pratiquant des activités sensibles au risque météorologique.

La Vigilance météorologique vise à attirer l’attention de tous sur les dangers potentiels d’une situation météorologique. Elle est, également, destinée aux services de la sécurité civile et aux autorités sanitaires qui peuvent ainsi alerter et mobiliser respectivement les équipes d’intervention et les professionnels et structures de santé.

Une carte de Vigilance est actualisée au moins deux fois par jour à 7h et 17h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs gouvernorats dans les prochaines 24 heures.