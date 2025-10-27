Tunis : l’UGTT menace d’une grève régionale dans le secteur de la santé

Le bras de fer s’intensifie dans le secteur de la santé à Tunis. Le bureau régional de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a menacé, ce lundi, d’organiser une grève régionale dans le secteur, dénonçant la détérioration du climat social au sein des établissements de santé.

Réuni sous la présidence de Jebran Bouraoui, secrétaire général de l’Union régionale, le syndicat a pointé du doigt l’absence de dialogue sérieux et de réponses concrètes aux revendications des travailleurs. À l’issue de la rencontre, plusieurs mesures ont été décidées, dont la tenue d’assemblées générales dans tous les établissements sanitaires, le port du brassard rouge comme premier geste de protestation, ainsi que la préparation d’une grève régionale dont la date sera fixée ultérieurement en coordination avec les structures syndicales concernées.