GEO consacre son numéro d’octobre à la Tunisie et à ses trésors archéologiques

La célèbre revue française GEO, spécialisée dans le reportage et la photographie documentaire, consacre son numéro d’octobre à la richesse du patrimoine tunisien.

Sous le titre évocateur « Tunisie, un héritage fascinant à découvrir », le magazine met en lumière les trésors archéologiques du pays à travers un dossier de trente pages intitulé « Invitation au voyage ». Ce reportage invite les lecteurs à explorer la Tunisie comme une terre d’histoire, où se mêlent vestiges romains, temples antiques, mosaïques éclatantes et cités millénaires.

GEO y présente la Tunisie non seulement comme une destination touristique envoûtante, mais aussi comme un véritable musée à ciel ouvert, témoin des grandes civilisations qui ont façonné son identité au fil des siècles.