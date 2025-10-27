Fidâa : distribution des logements sociaux et préparation du 15e anniversaire de la Révolution

La Fondation Fidâa a tenu, les jeudi 23 et vendredi 24 octobre, deux réunions avec ses coordinateurs régionaux afin de suivre l’avancement de l’octroi des avantages et droits prévus par le décret-loi n°20 de l’année 2022 au niveau régional.

Selon un communiqué publié ce lundi, les rencontres ont porté sur l’état d’avancement du programme d’intégration économique, la finalisation de la distribution des logements sociaux dans le cadre du programme spécifique de l’habitat social, ainsi que sur la préservation de la mémoire nationale.

Les discussions ont également porté sur les préparatifs de la commémoration du 15e anniversaire de la Révolution de la liberté et de la dignité.

La même source précise que, jusqu’au 24 octobre 2025, les commissions régionales ont examiné 197 dossiers de demande de prêts dans le cadre du programme d’intégration économique, destinés à la création de projets dans divers secteurs.

Ces dossiers se répartissent entre 53 % en faveur des victimes des attentats terroristes et 47 % au profit des ayants droit des martyrs et blessés de la Révolution.

Pendant ce temps là, les travaux des commissions se poursuivent dans plusieurs gouvernorats.