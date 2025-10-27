À la Faculté de Tunis, des étudiants simulent un procès fictif en faveur d’Ahmed Souab

Les étudiants de la Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales de Tunis ont organisé, ce lundi, une simulation de procès dédiée à Ahmed Souab, ancien juge administratif et militant actuellement détenu.

Intitulée « Procès fictif mais équitable », cette initiative, menée en partenariat avec le comité de soutien à Ahmed Souab, s’inscrit dans le cadre d’une mise en situation pédagogique visant à illustrer les principes de la justice, du droit et de l’équité enseignés à l’université. L’événement intervient à quelques jours de la véritable audience prévue pour le 31 octobre 2025, après plus de 190 jours de détention.

Selon son comité de défense, l’arrestation de Me Souab découlerait de son engagement dans la défense des détenus de l’affaire dite de la “conspiration”, et de ses prises de position critiques sur l’absence de fondement juridique du dossier. Les avocats dénoncent un procès politique cherchant à affaiblir la profession et à porter atteinte au droit de la défense.