Tunisie : Les avocats réclament une loi criminalisant la normalisation

Le bâtonnier des avocats tunisiens, Boubaker Ben Thabet, a déclaré, vendredi, que « la position du Conseil de l’Ordre des avocats de Tunisie est ferme et soutient tous les efforts visant à promulguer une loi criminalisant la normalisation », soulignant que l’Ordre mettra tout en œuvre pour « mobiliser les forces en faveur de cette loi qui soutient les droits du peuple palestinien ».

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’occasion d’un rassemblement de solidarité organisé par l’Ordre des avocats dans le hall du Tribunal de première instance de Tunis, en réponse à l’appel de l’Union des avocats arabes et de l’ Initiative de La Haye pour le droit et la justice, Ben Thabet a indiqué que « la lutte pour les droits des Palestiniens doit être menée sur le terrain par la résistance, et sur un plan juridique par une action internationale auprès des instances judiciaires internationales afin de poursuivre tous ceux qui ont contribué à commettre des crimes de guerre dans la bande de Gaza».

Il a ajouté que ce rassemblement a été organisé à titre symbolique, en soutien aux décisions de la Cour pénale internationale et de ses cadres judiciaires qui sont déterminés à poursuivre en justice les dirigeants de l’entité sioniste pour crimes contre l’humanité.

Le but de ce rassemblement, qui s’est déroulée en concomitance avec plusieurs autres rassemblements internationaux, a-t-il poursuivi, est de « révéler les pressions exercées sur la Cour pénale internationale, tant ouvertement qu’en secret, pour annuler les mandats d’arrêt internationaux délivrés à l’encontre des criminels de la guerre sioniste dans la bande de Gaza. Cette guerre qui a fait des milliers de victimes et causé des destructions massives dans la région ».

Quant à la capacité de la justice internationale à faire appliquer ses décisions, le bâtonnier des avocats a déclaré « Il ne faut pas sous estimer ces jugements, surtout qu’ils ont réussi à mobiliser l’opinion publique internationale en faveur de la cause ».

« Le monde a connu un tournant depuis un an avec l’élargissement du cercle de ceux qui reconnaissent le droit des Palestiniens et soutiennent leur cause », a-t-il fait remarquer.

Selon le bâtonnier, les rassemblements de soutien à la cause palestinienne vont se reproduire à l’avenir, précisant que le conseil de l’ordre travaille avec les structures internationales d’avocats pour appuyer le droit légitime du peuple palestinien.

Ont participé à ce rassemblement un certain nombre d’avocats qui ont brandi des slogans en faveur du droit des Palestiniens à la liberté et à la souveraineté sur leur territoire, ainsi qu’en faveur de la Cour pénale internationale.