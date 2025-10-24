Tunisie : le nouveau pont de Bizerte sera opérationnel à la mi-2027, selon l’ambassadeur de Chine

L’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wan Li, a annoncé que le nouveau pont de Bizerte devrait entrer en service à la mi-2027. Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, il a précisé que 14 % des travaux de construction des fondations sont déjà réalisés et que les prochaines étapes porteront sur l’achèvement des infrastructures sous-marines.

Réalisé par l’entreprise chinoise Sichuan Road and Bridge dans le cadre d’un appel d’offres international, ce projet d’envergure avance en étroite collaboration avec les autorités tunisiennes afin de respecter les délais fixés. L’ambassadeur a également indiqué que les opérations de forage ont débuté en juillet dernier et que plusieurs cargaisons d’équipements et de matériaux ont récemment été livrées sur le site. Considéré comme l’un des chantiers d’infrastructure les plus emblématiques du pays, le pont de Bizerte illustre la solidité du partenariat tuniso-chinois et mobilise des ingénieurs tunisiens et étrangers hautement qualifiés.

Par ailleurs, Wan Li a évoqué la possibilité d’ouvrir une ligne aérienne directe entre Pékin et Tunis, un projet qui pourrait, selon lui, renforcer les échanges économiques et touristiques entre les deux nations.