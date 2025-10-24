Bizerte : Glissement d’un bus fait plusieurs blessés

Plusieurs personnes ont été blessées suite au glissement d’un bus privé transportant 47 ouvriers alors qu’ils rentraient de leur lieu de travail au sein d’une usine industrielle située à Mateur (gouvernorat de Bizerte

L’incident, qui a eu lieu jeudi soir près de la localité d’El Jefna à Oued Zitoune (entre les délégations de Ghezala et Sejnane), s’est produit lorsque le bus s’est glissé et s’est renversé sur l’un de ses cotés, causant diverses blessures chez les passagers, la plupart liées à des dommages physiques au niveau des épaules, des mains et du bassin, sans enregistrer de décès, a indiqué à l’Agence TAP une source de la protection civile.

Parmi les ouvriers blessés, 22 ont été transportés vers l’hôpital de Menzel Bourguiba (Bizerte), 1 personne vers l’hôpital Charles Nicolle (Tunis), 1 personne vers le Centre de Traumatologie et Grands Grands Brûlés (Ben Arous) , 2 vers l’hôpital universitaire Habib Bougatfa (Bizerte) et les autres ont été admis à l’hôpital de Mateur pour bénéficier des soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte pour découvrir les causes de l’incident et déterminer les responsabilités.