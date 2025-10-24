Affaire de complot en Tunisie : l’audience d’appel prévue le 27 octobre sans la présence des prévenus

Le comité de défense des dirigeants politiques détenus dans le cadre de l’affaire dite de complot a annoncé que l’audience d’appel se tiendra le lundi 27 octobre, à distance, sans la présence physique des prévenus.

Dans un communiqué publié vendredi 24 octobre 2025, le comité a dénoncé un manque de transparence et des « manœuvres procédurales », précisant que la date de l’audience n’a été inscrite au registre qu’à 14 heures le jour même, empêchant ainsi les avocats de prévenir leurs clients lors des visites en prison. Selon les défenseurs, ces pratiques poursuivent les irrégularités observées lors de la première instance, notamment l’absence forcée des accusés et les restrictions imposées aux familles, aux journalistes et aux observateurs.

Le comité a réaffirmé son refus de telles méthodes, qu’il considère contraires aux principes d’une justice équitable, et a appelé la société civile, les organisations de défense des droits humains et les acteurs politiques à se mobiliser pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et le respect du droit à un procès juste.